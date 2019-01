Lidl-Mutterkonzern Schwarz will hoch hinaus im Müllgeschäft

Neckarsulm (dpa/lsw) - Nach dem weitreichenden Einstieg in die deutsche Müllbranche peilt der Mutterkonzern des Discounters Lidl, die Schwarz-Gruppe, hohe Ziele an. Der Jahresumsatz der neuen Entsorgungs-Tochter PreZero soll in fünf Jahren um insgesamt 50 Prozent auf 750 Millionen Euro steigen, wie die Schwarz-Gruppe am Dienstag in Neckarsulm mitteilte. Im Geschäftsjahr 2017/18 (bis Ende Februar) waren es in diesem Bereich noch rund 500 Millionen Euro gewesen. Angaben zum Gewinn wurden nicht gemacht, auch zum vorigen Umsatz und damit zur Umsatzentwicklung wurde nichts gesagt.

Von dpa