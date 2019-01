Mitglied der Sauerland-Terrorgruppe soll abgeschoben werden

Wiesbaden (dpa) - Ein verurteiltes Mitglied der Sauerland-Terrorzelle soll von Hessen aus in die Türkei abgeschoben werden. Allerdings stehe noch die Ausstellung eines Passersatzdokuments durch das Generalkonsulat der Türkei in Frankfurt am Main aus, teilte das hessische Innenministerium am Dienstag auf dpa-Anfrage mit. Der Mann sitze inzwischen in Abschiebungshaft. Zunächst hatte «Focus Online» über die Abschiebepläne berichtet.

Von dpa