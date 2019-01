Heidi Mahler feiert mit Peter Millowitsch Geburtstag

Köln (dpa) - Dank ihrer berühmten Eltern kennen sich die beiden seit Kindertagen: Heidi Mahler, Tochter der Ohnsorg-Legende Heidi Kabel (1914-2010) und Peter Millowitsch, Sohn des Volksschauspielers Willy Millowitsch (1909-1999). Noch bis Mitte Februar stehen die beiden Schauspieler in dem Klassiker «Tratsch im Treppenhaus» an der Volksbühne am Rudolfplatz in Köln auf der Bühne - und werden dort auch gemeinsam feiern. «Da Peter am 1. Februar 70 Jahre alt wird, werden wir dieses Jahr zusammen Geburtstag feiern», sagte Mahler, die am 31. Januar ihren 75. Geburtstag feiert, der Deutschen Presse-Agentur. Zusammen mit ihrem Ehemann Michael Koch wohnt die Schauspielerin auf einem alten Bauernhof in der Eifel.

Von dpa