Landungen am Airport wegen Weltkriegsbombe ausgesetzt

Köln (dpa/lnw) - Wegen der Sprengung einer Weltkriegsbombe in Troisdorf sind am Mittwochvormittag vorübergehend keine Landungen am Flughafen Köln/Bonn möglich. Voraussichtlich zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr sollen die Landungen ausgesetzt werden, sagte eine Airportsprecherin. Ob Flüge gestrichen werden müssen oder verspätet landen, war zunächst unklar. Starts seien dagegen nicht betroffen. Die entdeckte Fünf-Zentner-Bombe soll nach Angaben der Stadt Troisdorf am Mittwoch kontrolliert in einer Grube gesprengt werden. Zwei Firmen seien betroffen, Wohnhäuser dagegen nicht.

Von dpa