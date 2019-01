Junge Frau niedergestochen: Polizei nimmt Freund fest

Köln (dpa/lnw) - Eine 29-Jährige ist in ihrer Kölner Wohnung niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen habe am Mittwoch der Lebensgefährte auf die Frau eingestochen, teilte die Polizei mit. Beamte nahmen den 26-Jährigen in der gemeinsamen Wohnung fest. Das Opfer wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Der Zustand der Frau war kritisch.

Von dpa