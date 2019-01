BVB-Funktionär: Marke des Spielers nicht größer als Verein

Düsseldorf (dpa) - Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund achtet genau auf die Aktivitäten seiner Fußballprofis in den sozialen Medien. «Wir beobachten die Kanäle, um die Entwicklung der Persönlichkeit des Spielers zu beurteilen und Dinge frühzeitig zu verhindern. Wichtig ist, dass die Marke des Spielers nicht größer wird als der Verein», sagte Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB, am Mittwoch beim Branchenkongress SpoBis in Düsseldorf. «Man muss klar machen: Wer bezahlt den Spieler? Und was ist wichtig?»

Von dpa