Firmen planen Mitfahrzentrale für ihre Beschäftigten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Düsseldorf ist eine der größten Pendlerstädte Deutschlands. Das sorgt täglich für Staus und Ärger. Jetzt wollen fünf große Düsseldorfer Unternehmen - der Flughafen, die Messe, die Rheinische Post, die Stadtsparkasse und die Stadtwerke - gegensteuern. Am Mittwoch kündigten sie die Gründung einer gemeinsamen Mitfahrzentrale an. Per App sollen die 10 000 Mitarbeiter der Unternehmen künftig so einfach wie möglich Mitfahrer oder Mitfahrmöglichkeiten für den Arbeitsweg finden können - und den Pendlerstrom wenigstens etwas reduzieren. Die Beteiligten betonten ausdrücklich, das Modell sei offen für weitere Partner.

Von dpa