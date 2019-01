FCK will in Münster nachlegen: Torjäger Thiele selbstbewusst

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der 1. FC Kaiserslautern will bei Preußen Münster an den erfolgreichen Start in die Restrunde anknüpfen. «Wir wollen offensiv ausgerichtet ins Spiel gehen und mutig auftreten», kündigte Trainer Sascha Hildmann am Mittwoch an. Nach dem 2:0-Heimerfolg in der 3. Fußball-Liga gegen die SG Sonnenhof Großaspach soll im ersten Auswärtsspiel des Jahres der nächste Sieg folgen, um vielleicht doch noch im Aufstiegsrennen mitmischen zu können.