Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein eifersüchtiger Gast hat in Düsseldorf den Koch eines Restaurants niedergestochen, weil der sich mit seiner Freundin unterhalten hatte. Der 26-jährige Syrer habe mit seiner libanesischen Freundin (31) das Restaurant besucht, in dem ein Landsmann der Frau in der Küche arbeitet, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Von dpa