Bauarbeiten der Bahn: Umleitungen und Zugausfälle

Wuppertal (dpa/lnw) - Wegen Bauarbeiten in Wuppertal müssen Bahngäste in NRW ab Montag mit Umleitungen, Zugausfällen und Fahrplanänderungen rechnen. Grund dafür seien Arbeiten an einer neuen Brücke, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. Betroffen davon sind zunächst Regionalzüge, ab dem 8. Februar dann auch der Fernverkehr. Ab dem 14. Februar soll der Zugverkehr wieder normal möglich sein.

Von dpa