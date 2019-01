Fast 100 kriminelle Clans

Düsseldorf -

Die Sicherheitsbehörden haben in NRW inzwischen fast 100 kriminelle Familienclans im Visier. Allein in den Jahren von 2016 bis 2018 schreibt ihnen die Polizei 14 225 Straftaten zu. „Das sind durchschnittlich 4600 Straftaten pro Jahr“, sagte Thomas Jungbluth, beim Landeskriminalamt (LKA) verantwortlich für die Ermittlungen zur Organisierten Kriminalität, am Mittwoch in Essen. Aus den nahezu 100 Clans seien in diesen drei Jahren 6449 Tatverdächtige ermittelt worden – ein Fünftel von ihnen Frauen. Gewaltkriminalität mit Körperverletzung stellten mit 5606 Fällen den größten Bereich dar. Das ­zeige die hohe Gewaltbereitschaft der arabischen Clans, sagte Jungbluth bei einem Symposium zur Clan-Kriminalität, an dem 560 Vertreter von Polizeibehörden, Zoll, Kommunen und anderen Behörden teilnahmen.