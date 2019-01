Bielefeld dreht mit Dynamos Ex-Trainer das Spiel in Dresden

Dresden (dpa) – Dynamos Ex-Trainer Uwe Neuhaus hat mit Arminia Bielefeld ein verrücktes Spiel noch gedreht. Die Arminia gewann am Mittwoch in der 2. Fußball-Bundesliga bei Dynamo Dresden mit 4:3 (1:3). Vor 24 706 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion brachten Osman Atilgan (19.) und Brian Hamalainen (26./Elfmeter) Dynamo in Führung. Der Däne war kurioserweise auch für den Anschlusstreffer (34.) verantwortlich, als er bei einem Klärungsversuch Baris Atik an die Brust schoß, von da aus trudelte der Ball ins Tor. Dynamo erhöhte umgehend dank Moussa Koné (40.) auf 3:1. Nach dem Wechsel sorgten Jan Edmundsson (54.) und Fabian Klos (69./Foulelfmeter) für den Ausgleich. In der hitzigen Schlussphase sah Dynamos Marco Hartmann nach einer Notbremse gegen Klos die Rote Karte (77.). Zwei Minuten später erzielte Arminia-Kapitän Julian Börner den Siegtreffer.

Von dpa