Er ist wieder da: Kunst-Ausstellung über den Wolf

Köln (dpa) - Mehr als 150 Jahre war der Wolf in Deutschland ausgestorben, doch mittlerweile hat er ein spektakuläres Comeback hingelegt. Mit ihm zurückgekehrt sei allerdings auch «die Mär vom bösen Wolf und die dadurch geschürte Angst vieler Menschen vor dem geschützten Tier», schreibt das Kölner Wallraf-Richartz-Museum. Deshalb widmet es dem Wolf von Freitag an eine eigene Kunst-Ausstellung, Titel: «Zwischen Mythos und Märchen». Bis Ende April sind etwa 30 Wolf-Darstellungen seit dem 16. Jahrhundert zu sehen, darunter Werke von Giovanni Benedetto Castiglione, Peter Paul Rubens, Gustav Doré, Lovis Corinth und Max Klinger. Sie zeigen unter anderem, dass der Wolf nicht durchgängig ein so schlechtes Image hatte wie im Märchen.

Von dpa