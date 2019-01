Schriftsteller Navid Kermani kritisiert seinen Wohnort Köln

Köln (dpa) - Der Schriftsteller Navid Kermani hat seine Wahlheimat Köln scharf kritisiert. «Man schämt sich ein ums andere Mal für diese Stadt, die man doch liebt, in der man gern lebt, von der man nicht wegkommt», schrieb der vielfach ausgezeichnete Autor in einem Beitrag für den «Kölner Stadt-Anzeiger» (Donnerstag). «Gleichzeitig schustern sich die Politiker die Ämter zu. So viele Dinge klappen hier nicht.» Insbesondere im Kulturleben gehe es «unfassbar unprofessionell» zu. «Es scheint in der Verwaltung überhaupt keinen Ehrgeiz zu geben, mal etwas zu machen, was man Köln nicht zutraut, was über das Gewohnte hinausgeht, was sogar über Deutschland hinaus strahlen könnte.»

Von dpa