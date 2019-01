Polizei prüft neue Hinweise nach Missbrauch auf Campingplatz

Lügde - Bei den Ermittlungen wegen des massenhaften sexuellen Missbrauchs von mindestens 23 Kindern auf einem Campingplatz in Lügde hat die Polizei neue Hinweise bekommen. Eine neue Opferzahl gebe es aber nicht, sagte ein Polizei-Sprecher am Donnerstagmorgen. Details zu den Hinweisen nannte er nicht. «Wir müssen weiter ermitteln», betonte der Sprecher. Die Polizei hoffe auf weitere Hinweise. Am Mittwoch hatten die Ermittler Details in einer Pressekonferenz mitgeteilt.

Von dpa