Schalker Sportchef zu Transfermarkt: Blase platzt irgendwann

Düsseldorf (dpa) - Der Schalker Sportvorstand Christian Heidel hält die jüngsten Entwicklungen auf dem internationalen Fußball-Transfermarkt für bedrohlich. «Irgendwann platzt da mal eine Blase», sagte der 55-Jährige am Donnerstag beim Branchenkongress SpoBis in Düsseldorf. In den finalen Tagen vor Schließung des Spieler-Wintermarktes klingele derzeit bei den Bundesliga-Managern pausenlos das Telefon, «weil Engländer uns Spieler verleihen wollen, die sie vorher für 15 oder 20 Millionen Pfund gekauft haben», erklärte Heidel.

Von dpa