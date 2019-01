BVB verleiht Burnic: Kagawa für Gespräche freigestellt

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund schließt einen Wechsel von Shinji Kagawa kurz vor Ende der Transferfrist nicht aus. Nach dem gescheiterten Wechsel zur AS Monaco könnte der 29 Jahre alte Japaner dem Vernehmen nach in die Türkei zum Spitzenclub Besiktas Istanbul transferiert werden. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft bis zum Saisonende. «Er war heute nicht beim Training. Wir haben ihn freigestellt, um abschließende Gespräche zu führen. Ich kann aber noch kein Ergebnis mitteilen», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag.

Von dpa