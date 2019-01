Tödliches Parkdeckdrama: Siebeneinhalb Jahre Haft beantragt

Dortmund (dpa/lnw) - Im Prozess um einen tödlichen Streit unter Jugendlichen auf einem Dortmunder Parkdeck hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag siebeneinhalb Jahre Jugendhaft beantragt. Die heute 17-jährige Angeklagte soll am 23. Februar 2018 mit einem Messer auf eine 15-jährige Bekannte eingestochen haben. Ein Stich traf das Herz. Der Antrag der Staatsanwaltschaft in dem Verfahren am Dortmunder Landgericht lautet auf Totschlag. Die Verteidigung hat dagegen maximal sechs Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge gefordert. Das Urteil soll am 13. Februar gesprochen werden. Der Prozess findet komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Von dpa