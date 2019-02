Dortmund (dpa/lnw) - Auf der europaweit größten Jagdmesse wird heute in Dortmund wieder der beste Hirschrufer gekürt. Diesmal treten 17 Imitatoren bei der «Jagd & Hund» an. Auch eine Frau ist dabei, wenn es heute um den Titel bei den alljährlichen Deutschen Meisterschaften geht. Das skurrile Ritual lockt immer besonders viele Schaulustige in die Messehallen. Die Kunst: Man darf den Menschen nicht raushören - also tierischer Sound pur. Die Wettbewerber kommen aus fünf Bundesländern - Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.