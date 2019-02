Gescheiterter Übernahmeversuch zahlt sich für Vonovia aus

Bochum/Berlin (dpa) - Der vor drei Jahren gescheiterte Versuch einer Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen hat sich für Deutschlands größten Immobilienkonzern Vonovia am Ende doch noch ausgezahlt. Denn bei dem Verkauf des damals zusammengekauften Aktienpakets der Deutsche Wohnen machte die Vonovia jetzt einen Gewinn in dreistelliger Millionenhöhe. Das Geld solle zum Schuldenabbau verwendet werden, kündigte eine Unternehmenssprecherin am Freitag an.

Von dpa