Schule schwänzen für den Klimaschutz: Ministerin mahnt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz Unterrichtspflicht und drohender Sanktionen gehen Schülerinnen und Schüler auch in Nordrhein-Westfalen weiterhin freitags für Umwelt- und Klimaschutz auf die Straße. Mehrere Hundert Demonstrierende versammelten sich am Freitag erneut vor dem Düsseldorfer Landtag und forderten lautstark «Kohle stoppen!» Auf ihren Transparenten war unter anderem zu lesen: «Nur die Lobby braucht Kohle» oder «Meine Enkelkinder sollen wissen, was Eisbären sind!»

Von dpa