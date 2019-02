Düsseldorf (dpa/lnw) - Der persönliche Referent von NRW-Landtagspräsident André Kuper (CDU) ist wegen einer Strafanzeige gegen seinen Chef fristlos gekündigt worden. Wie das Arbeitsgericht in Düsseldorf am Freitag mitteilte, klagt der Angestellte dagegen. Eine gütliche Einigung zwischen den Parteien sei am Freitag nicht gelungen, teilte das Gericht mit.

Von dpa