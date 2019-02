Luxusautos vor Jobcentern: Ermittlungen dauern an

Duisburg (dpa/lnw) - Im Fall der vor Jobcentern in Duisburg beschlagnahmten Autos dauern die Ermittlungen wegen Sozialleistungsbetrugs gegen die Fahrer an. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Duisburg mit. Sieben hochwertige Autos - unter anderem der Marken Mercedes und BMW - hatte die Polizei Anfang September vergangenen Jahres bei einer Kontrolle beschlagnahmt. Die Fahrzeuge der Leistungsempfänger seien mit dem Bezug von Sozialleistungen nicht in Einklang zu bringen, hatte die Polizei damals erklärt.