Europäische Zusammenarbeit: Drogenring gesprengt

Bei der Gruppe stellten die Ermittler Bargeld und verschiedene Drogen, darunter Heroin und Amphetamin, sicher. Allein aus der ersten Ermittlungsphase vor dem Zugriff am Freitag fanden die Ermittler Drogen im Wert von 400 000 Euro. Die Auswertung aller Funde ist nicht abgeschlossen. Drahtzieher soll ein 31-jähriger in Enschede wohnender Afghane sein sowie sein in Gronau lebender Bruder (27) und ein 33-jähriger Holländer, ebenfalls aus Enschede. Das Trio soll die Bestellung der Waren und den Versand organisiert haben.

An dem Schlag, bei dem es auch um den Verdacht der Geldwäsche ging, waren mehrere europäische Ermittlungsbehörden beteiligt. Fünf der Beschuldigten wurden laut Mitteilung in Deutschland dem Haftrichter vorgeführt, vier der Beschuldigten aus Holland will die Staatsanwaltschaft Münster nach Deutschland ausliefern lassen.