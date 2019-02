Schneeball auf Straßenbahn: Frau bei Vollbremsung verletzt

Dortmund (dpa/lnw) - Kettenreaktion mit schlimmen Folgen: Weil Unbekannte einen Schneeball vor die Windschutzscheibe einer Dortmunder Straßenbahn geworfen haben und der Fahrer scharf bremste, ist eine 75 Jahre alte Frau in der Bahn gestürzt und verletzt worden. Der 48 Jahre alte Straßenbahnfahrer habe sich erschreckt und plötzlich nichts mehr gesehen, teilte die Polizei mit. Die 75-Jährige habe sich bei der Notbremsung nicht mehr festhalten können. Sie kam in ein Krankenhaus. Das sei absolut kein Dummejungenstreich, betonte die Polizei. Sie sucht nach Zeugen des Vorfalls vom Donnerstag. In der Nähe sollen Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren beobachtet worden sein.

Von dpa