Gladbach: Kein Problem, härter zu spielen

In der sogenannten Fairplay-Wertung der Bundesliga liegt Gladbach mit 25 Punkten vor dem SC Freiburg , der 27 Zähler hat. Gladbachs Punkte stehen für 25 Gelbe Karten, die das Team von Trainer Dieter Hecking in dieser Saison bekommen hat. Platzverweise gab es für die Mannschaft bislang nicht. Freiburger Spieler beispielsweise sahen nur 24 Gelbe Karten, die eine erhaltene Gelb-Rote-Karte wird jedoch mit drei Punkten in dem Fairplay-Ranking gewertet. Borussia Dortmund als Dritter verzeichnete 23 Gelbe Karten und eine Rote Karte - das bedeutet 28 Punkte. Der FC Schalke 04 ist Letzter der Wertung mit 44 Gelben und zwei Roten Karten. Das sind 54 Punkte für diese Tabelle.