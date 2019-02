Tönisvorst (dpa/lnw) - Ein Auto hat eine 32-jährige Fußgängerin in Tönisvorst am Niederrhein erfasst und tödlich verletzt. Die Frau wollte am späten Freitagabend am Ortsausgang eine Straße überqueren, als der Wagen eines 55-Jährigen sie traf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Von dpa