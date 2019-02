FC Bayern gegen Leverkusen mit James von Beginn

Leverkusen (dpa) - James Rodríguez steht in der Startelf von Fußball-Rekordmeister FC Bayern München bei der Auswärtspartie gegen Bayer Leverkusen. Das gaben die Münchner am Samstag vor der Bundesliga-Partie bekannt. Zuletzt war der von Real Madrid bis zum Saisonende ausgeliehene WM-Torschützenkönig von 2014 nur zu Kurzeinsätzen gekommen - in der Rückrunde stand er noch nicht in der Startformation. Die Bayern haben noch nicht darüber entschieden, ob sie beim 2017 verpflichteten Kolumbianer die 42 Millionen Euro teure Kaufoption ziehen.

Von dpa