SEK nimmt Anführer einer Drogenbande in Meerbusch fest

Meerbusch/Köln (dpa/lnw) - Der Polizei ist ein Schlag gegen eine im Großraum Köln aktive Drogendealer-Bande gelungen. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nahm am Freitagabend den 27-jährigen Anführer der Bande sowie einen seiner Kuriere in Meerbusch fest, wie Polizei, Staatsanwaltschaft und das Zollfahndungsamt Essen am Samstag mitteilten. Gegen beide lagen demnach bereits Haftbefehle vor. Bei Durchsuchungen während des Zugriffs fanden die Beamten rund 20 Kilogramm Marihuana.