Steinmeier lobt politische Bildung

Krefeld (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Arbeit der Bundes- und der Landeszentralen für politische Bildung gewürdigt. Um parteiübergreifend neues Vertrauen in die repräsentative Demokratie zu stiften, «brauchen wir das große Netzwerk der Bundes- und Landeszentralen mehr denn je», sagte er am Samstag in Krefeld, wo er eine sogenannte Demokratiewerkstatt besuchte.

Von dpa