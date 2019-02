Leverkusens Kai Havertz droht Ausfall

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen muss möglicherweise länger auf Fußball-Nationalspieler Kai Havertz verzichten. Der 19-Jährige zog sich in der Bundesliga-Heimpartie gegen den FC Bayern München eine Verletzung an der Hüfte zu. «Der wird sicherlich eine Weile ausfallen», sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler nach dem 3:1-Erfolg gegen den Rekordmeister am Samstag. In Schlussphase der ersten Hälfte hatte Havertz ausgewechselt werden müssen. Details zu der Verletzung nannte Völler nicht. Auch Bayer-Trainer Peter Bosz konnte noch nicht sagen, wie lange der Mittelfeldspieler ausfallen werde.

Von dpa