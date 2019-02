Zwei Brände an einem Tag in Essener Wohn- und Gewerbegebiet

Essen (dpa/lnw) - In einem Wohn- und Gewerbegebiet in Essen ist zwei Mal an einem Tag ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, brannte am Samstag gegen 9 Uhr zuerst eine Wohnung im ersten Obergeschoss. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei eine starke Rauchentwicklung zu erkennen gewesen. Eine Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz am Morgen dauerte rund zwei Stunden.

Von dpa