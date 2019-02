Feuerwehr befreit neugierigen Hund aus riesigem Baumstapel

Menden (dpa/lnw) - Feuerwehrleute haben in Menden im Sauerland einen neugierigen Hund aus einem Stapel mit großen Baumstämmen befreit. Das Tier mit dem Namen «Alwin» war am Sonntagnachmittag unter die acht Meter langen Stämme gekrabbelt, wie die Einsatzkräfte mitteilten. «Irgendwann ging es weder vor noch zurück. Aus eigener Kraft kam er nicht mehr heraus und auch die Besitzerin kam nicht an ihn heran», berichtete ein Sprecher. Die Einsatzkräfte mussten «Alwin» zunächst unter dem Holz finden. «Mit Spaten, kleinen Schaufeln und einem langen Einreißhaken vergrößerten sie den Eingang auf einer Seite des Tunnels. Nach gut 45 Minuten war das Loch groß genug, so dass Alwin in die Hände der sichtlich erleichterten Besitzerin springen konnte.»

Von dpa