Warnstreik der IG Metall beginnt am Montag in Dortmund

Die IG Metall fordert für die rund 72 000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen sechs Prozent mehr Geld. Strittig ist insbesondere die Forderung nach Einführung eines Urlaubsgelds von 1800 Euro, das auch in freie Tage umgewandelt werden kann. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 18. Februar soll es nach Gewerkschaftsangaben weitere Warnstreikaktionen in den drei Bundesländern geben.