Landesregierung will Schutz vor Kindesmissbrauch verbessern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem jahrelangen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde will die NRW-Landesregierung den Schutz von Minderjährigen vor sexueller Gewalt verbessern. «Die massenhaften Straftaten müssen vollumfänglich geklärt werden», sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Montag in Düsseldorf. «Wir müssen versuchen, dass wir so etwas Ungeheuerliches nicht mehr erleben.»

Von dpa