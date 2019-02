Missbrauch: Staatsanwaltschaft will Prozess im Frühsommer

Detmold (dpa/lnw) - Im Fall des jahrelangen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde strebt die Staatsanwaltschaft einen Prozess gegen die drei Verdächtigen im Frühsommer an. Ziel sei es, «stringent durchzuermitteln» und eine Anklage so frühzeitig fertigzustellen, dass das zuständige Gericht möglichst im Juni eine Hauptverhandlung ansetzen könne, sagte der Detmolder Oberstaatsanwalt Ralf Vetter am Montag. Das Ausmaß der Vorwürfe sei gewaltig, zudem könnten sich weitere Opfer melden. Man könne daher nicht ausschließen, dass zunächst nur ein Teil der mutmaßlichen Taten zur Anklage gebracht werde.

Von dpa