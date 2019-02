NRW bekommt Polizei-Einheit für Einsatz bei Ausschreitungen

Bochum (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen hat eine neue Polizei-Einheit für Großeinsätze etwa bei Demonstrationen oder Fußballrandale ihren Dienst angetreten. Die 46 Bereitschaftspolizisten bilden die erste von sechs geplanten sogenannten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFEs) des Landes, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Sie sollen zum Beispiel bei gewalttätigen Demonstrationen oder Ausschreitungen am Rande von Fußballspielen zum Einsatz kommen.

Von dpa