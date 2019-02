Polizist stürzt nach Schubser fast zwei Meter in die Tiefe

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Ein Polizist ist bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt über ein Treppengeländer geschubst worden und fast zwei Meter tief gestürzt. Der Beamte war am Samstagmittag zusammen mit einer Kollegin zu einer Wohnung in Bergisch Gladbach gefahren. Nachbarn hatten Geschrei einer Frau gehört. Beim Eintreffen der beiden Polizisten habe ein dort lebender 24-Jähriger direkt sehr aggressiv reagiert, berichtete die Polizei am Montag. An der Tür sei auch die Frau erschienen - mit geschwollenen Wangen und der sechs Monate alten, gemeinsamen Tochter auf dem Arm.

Von dpa