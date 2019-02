BVB-Verteidiger Zagadou vor Rückkehr

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund kann in näherer Zukunft wieder mit Dan-Axel Zagadou planen. Nach überstandener Fußstauchung nahm der 19 Jahre alte Franzose erstmals seit zwei Monaten wieder am Mannschaftstraining des Bundesliga-Spitzenreiters teil. Für das Pokal-Achtelfinale am Dienstag gegen Werder Bremen (20.45 Uhr/ARD und Sky) ist der Abwehrspieler jedoch noch keine Option. «Er ist bald wieder bereit, aber noch nicht fit für Bremen», sagte BVB-Trainer Lucien Favre am Montag.

Von dpa