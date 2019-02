Kindesmissbrauch: Hameln-Pyrmont prüft mögliches Versagen

Hameln (dpa) - Nach dem Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde hat der Landkreis Hameln-Pyrmont umfassende Aufklärung zu den Jugendamtsentscheidungen über ein betroffenes Pflegekind angekündigt. Es sei derzeit aber noch völlig unklar, ob seine Behörde einen Fehler gemacht habe, sagte Landrat Tjark Bartels (SPD) am Dienstag in Hameln. Eines der missbrauchten Mädchen lebte jahrelang als Pflegekind bei dem Hauptverdächtigen auf dem Campingplatz in Lügde im benachbarten Kreis Lippe. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 56-Jährige das Mädchen auch als Lockvogel missbraucht haben könnte, um an andere Kinder heranzukommen.

Von dpa