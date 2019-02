1000 Stahlkocher zu Warnstreiks aufgerufen

Duisburg (dpa) - Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie hat die IG Metall am Dienstag rund 1000 Beschäftigte zu Warnstreiks aufgerufen. Nach dem Auftakt der Aktionen am Montag in Dortmund sind am heutigen Dienstag in Duisburg, Bochum und Kreuztal Kundgebungen und Warnstreiks geplant. Neben Thyssenkrupp sei davon auch der Stahlkonzern ArcelorMittal betroffen, hatte ein IG Metall-Sprecher angekündigt. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 18. Februar soll es weitere Aktionen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen geben.

Von dpa