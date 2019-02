Vorbereitungen für Stahlkocher-Warnstreiks laufen

Duisburg (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen laufen im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie die Vorbereitungen für weitere Warnstreiks der Stahlkocher. Rund 1000 Beschäftigte sind am Dienstag zu Aktionen in Duisburg, Bochum und Kreuztal aufgerufen. Die Vertrauensleute seien jetzt in den Betrieben, sagte ein Sprecher der IG Metall am Morgen in Duisburg. Um 8.30 Uhr würden die Kollegen dann ihre Arbeitsplätze verlassen und sich an dem Ausstand beteiligen. In Kreuztal ist eine Demonstration für 10.00 Uhr angesetzt, bei ThyssenKrupp in Bochum soll um 10.30 Uhr eine Kundgebung stattfinden. Am Montag hatte es bereits in Dortmund Aktionen gegeben.

Von dpa