Bochum (dpa/lnw) - Nach einem Einbruch am Montag in Bochum ermittelt die Polizei wegen Mordverdachts. Ein 68-jähriger Mann war gefesselt und ohne Lebenszeichen auf dem Boden liegend in seinem Haus gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Aufschluss über die noch ungeklärte Todesursache soll eine Obduktion bringen.

Von dpa