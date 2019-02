Die Aufgabenträger für den Schienenverkehr scheinen in NRW derzeit auf die Eisenbahn-Unternehmen nicht gut zu sprechen zu sein. Nach der Nordwestbahn hat der Zweckverband Rhein-Ruhr ( VRR ) am Dienstag die DB Regio, die Regionaltochter der Deutschen Bahn, abgemahnt. Die Leistungen des Unternehmens seien „anhaltend schlecht und nicht akzeptabel“, heißt es in einer Mitteilung des Zweckverbandes.

Besonders betroffen davon seien die Linien S1 (Solingen-Dortmund), S68 (Wuppertal-Langenfeld), S8 (Hagen-Mönchengladbach) und RE6 (Köln/Bonn-Minden). „Auf diesen Linien entsprechen die Qualität und Quantität der Beförderungs- und Betriebsleistung nicht den verkehrsvertraglichen Leistungspflichten“, erklärte der VRR weiter. So sei es im gesamten Jahr 2018 zu „erheblichen Angebotseinschränkungen wie Zugausfällen, fehlenden Sitzplätzen und massiven Verspätungen“ gekommen.

Abmahnungen in NRW

Vor einigen Tagen hatte der VRR bereits das private Eisenbahn-Unternehmen Nordwestbahn mit Sitz in Osnabrück abgemahnt . Auch hier waren die vereinbarten Leistungen nicht erbracht worden. Anfang des Jahres hatte der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) die Eurobahn wegen ähnlicher Defizite bereits zum zweiten Mal abgemahnt .

Fahrgäste sollen Entschädigung erhalten

Mit dem jüngsten Schritt fordert der VRR das Management der DB Regio auf, „geeignete Maßnahmen einzuleiten, die schnellstmöglich zu erkennbaren Verbesserungen führen“, so VRR-Vorstandssprecher Ronald Lünser. Zudem erwarte der Aufgabenträger von DB Regio, dass sie „zügig einen Vorschlag für eine angemessene Entschädigung der betroffenen Fahrgäste unterbreitet“.