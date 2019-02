Schalker Torwartfrage: Tedesco setzt im Pokal auf Fährmann

Gelsenkirchen (dpa) - Keeper Ralf Fährmann wird im Pokal-Achtelfinale gegen Fortuna Düsseldorf im Tor des FC Schalke 04 stehen. Das kündigte der Coach des Fußball-Bundesligisten, Domenico Tedesco, am Dienstag an. Entschieden worden sei dies bereits vor der Roten Karte von Keeper Alexander Nübel beim 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag. «Da stehe ich zu meinem Wort. Alles andere wäre auch gegenüber Ralle nicht fair», sagte Tedesco vor der Pokal-Heimpartie am Mittwoch (20.45/Sky) gegen den Ligakonkurrenten. Am Montag war der U21-Nationaltorwart Nübel für zwei Liga-Partien gesperrt worden, im Pokal dürfte er aber spielen.

Von dpa