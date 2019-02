Verfremdeter Trump und Konfetti: Kunststudenten stellen aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Alte Röntgenbilder und ein US-Präsident mit Hundekopf: In der Düsseldorfer Kunstakademie stellen die Studenten von Mittwoch an bis Sonntag (10.2.) ihre Arbeiten aus. Gänge und Ateliers sind voller Kunst aus den Fachbereichen. Manche aktuellen Bezüge sind sehr direkt. Ein Ölbild präsentiert unverkennbar US-Präsident Donald Trump als Hund mit blondem Haupthaar vor der Flagge der Vereinigten Staaten. Das Porträt zeigt «Dognald» mit weißem Hemd, Anzug und roter Krawatte. Auch Fußball-Star Franck Ribéry hängt in Öl an der Wand und zeigt gefährlich seine Zähne.

Von dpa