1. FC Köln zahlt 30 Euro «Dankeschön-Prämie» an Aue-Fahrer

Köln/Aue (dpa) - Nach der Absage der Fußball-Zweitligapartie des 1. FC Köln beim FC Erzgebirge Aue bekommen manche Anhänger der Rheinländer 30 Euro. Das Spiel in Sachsen hatte am Sonntag kurzfristig wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden müssen. «Als Anerkennung für die treue Unterstützung leistet der FC seinen betroffenen Anhängern einen Fahrtkostenzuschuss», teilte der Club am Dienstag auf seiner Homepage mit.