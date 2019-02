Mehr als doppelt so schnell: Fahranfänger rast vorbei

Düren (dpa/lnw) - Ein Fahranfänger ist in Düren mit 83 Stundenkilometern an Schülern und anderen Passanten vorbeigerast und wird jetzt wohl erst mal wieder selbst als Fußgänger unterwegs sein. Nach Polizeiangaben von Montag waren an dem vielbegangenen Schulweg lediglich 30 Stundenkilometer erlaubt. Die Polizisten hatten bei ihrer Geschwindigkeitsmessung in nur zwei Stunden 40 Autofahrer erwischt, die es mit dem Tempolimit nicht so genau genommen haben. Der 19-Jährige sei bei der Kontrolle der negative Spitzenreiter gewesen. Er müsse mit einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen, mit 280 Euro Bußgeld und zwei Punkten in der Flensburger Sünderkartei.

Von dpa