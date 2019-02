Lastwagen kracht mit aufgestelltem Sattelkipper gegen Brücke

Coesfeld (dpa/lnw) - Mit einem versehentlich noch aufgestellten Sattelkipper ist ein Lastwagenfahrer in Coesfeld gegen eine Brücke gekracht und steckengeblieben. Der 58-Jährige habe vor der Fahrt einfach vergessen, die Kippmulde herunterzufahren, sagte ein Polizeisprecher. In der Folge stieß der Lastwagen am Mittwochmorgen gegen die Brücke und die Kippmulde löste sich auf der Bundesstraße 525 vom Fahrzeug. Der Laster blieb stecken. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Von dpa