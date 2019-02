Watzke: Neuer Vertrag für BVB-Trainer Favre

Favre kam zu Saisonbeginn zum BVB und besitzt derzeit einen Kontrakt bis Ende Juni 2020. In der Bundesliga steht die Borussia nach nur einer Niederlage auf Platz eins und kam in der Champions League als Gruppensieger ins Achtelfinale. Im DFB-Pokal schied Dortmund am Dienstag im Achtelfinale gegen Werder Bremen aus.